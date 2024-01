UEMS abre inscrições para 772 vagas no Sisu 2024, com critério de seleção pelo Enem

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abrirá inscrições para 772 vagas distribuídas em 38 cursos no Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Os interessados podem se inscrever entre os dias 22 e 25 de janeiro, sendo o critério de preenchimento das vagas a ordem de classificação dos candidatos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O processo seletivo do Sisu 2024 seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas. Os candidatos serão inicialmente classificados na modalidade de ampla concorrência, levando em consideração o desempenho no Enem.

Posteriormente, haverá a reserva de vagas conforme previsto na Lei de Cotas e nas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino. O resultado será divulgado em 30 de janeiro.

Aqueles que não forem selecionados na chamada regular terão a oportunidade de manifestar interesse em participar da lista de espera entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro. As inscrições e resultados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso. Clique Aqui.