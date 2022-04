UEMS abre inscrições para 41 cursos com ingresso por meio do histórico escolar

UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2022 – Histórico Escolar. O edital selecionará candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes em 41 cursos de graduação presencial da Universidade. A convocação será imediata com ingresso ainda no ano letivo de 2022.

Os candidatos podem se inscrever usando as notas do Histórico Escolar do Ensino Médio (ou Certificado de Conclusão em curso equivalente) ou a Certificação do Ensino Médio fornecida pelo Encceja ou Enem.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve cadastrar seus dados pessoais na Ficha Digital de Inscrição e apresentar as Notas de Língua Portuguesa e Matemática que constam no Histórico Escolar e Certificação do Ensino Médio.

Conforme o edital, a classificação dos candidatos será organizada em ordem decrescente, com base no MGC (Média Geral do Candidato), a partir da média aritmética das Notas de Língua Portuguesa e Matemática que correspondem, respectivamente, às Áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet entre às 8h do dia 12 de abril e às 23h59 do dia 18 de abril de 2022, no site: https://candidato.uems.br. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.