Tutores do Alves Pereira podem se cadastrar para castração de cães

O serviço do Castramóvel, responsável por realizar a castração de cães por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) irá atender o bairro Alves Pereira e região no mês de outubro. O cadastro dos tutores para castração de cães machos e fêmeas já está disponível.

A orientação do CCZ é para que os tutores procurem a USF (Unidade de Saúde da Família) Walfrido Azambuja, no Alves Pereira. A unidade está localizada na Rua Filomena Segundo Nascimento, s/n. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h e de 13h às 17h

O morador pode ainda procurar o Agente Comunitário de Saúde responsável pela sua área de abrangência ou preencher o formulário de cadastro online . O documento pode ser acessado clicando aqui.

Serão atendidos somente os tutores cadastrados residentes nos bairros Alves Pereira, Colibri, Jardim Monumento, Nashville, Cohab e Universitárias. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3313-500.

Castramóvel

A unidade móvel de castração do CCZ está em funcionamento desde abril do ano passado e já realizou quase 2 mil procedimentos. O Castramóvel possui mobiliário, equipamentos e instrumentos cirúrgicos, para a realização de castração em cães, em regime de mutirão. Uma média de 25 a 30 animais passam pelo procedimento de esterilização por fim de semana.

A castração de felinos continua sendo realizada exclusivamente no CCZ por meio de agendamento prévio online. O agendamento é feito todo dia 20 de cada mês pelo site: https://castracao.campogrande.ms.gov.br/. Ao todo são disponibilizadas cerca de 600 vagas.

