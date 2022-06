Trecho da MS-320 será pavimentado para integrar rota da celulose

Foi autorizada o início das obras de pavimentação da MS-320, no trecho que liga Três Lagoas ao trevo Vera Cruz, na MS-377. A obra, vai realizar um sonho dos trabalhadores rurais que vivem na região, já que, depois de pavimentado, o caminho servirá de nova rota de conexão entre Três Lagoas, Água Clara, Inocência, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

A autorização para o início da obra na rodovia foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta semana, após o anúncio de que a empresa chilena Arauco vai construir em Inocência uma nova fábrica de celulose, a 5ª de Mato Grosso do Sul, em um investimento de R$ 15 bilhões.

Segundo o governante Reinaldo Azambuja, nesta etapa serão pavimentados 31,7 quilômetros da MS-320.

“As máquinas já estão aqui, começando a pavimentação. Esse primeiro trecho recebe R$ 76 milhões de investimentos. Vamos fazer essa rodovia completa, pois é uma integração muito importante para o escoamento do eucalipto e da produção. Os outros (dois) trechos já contratamos projeto executivo também para licitar e deixar tudo isso organizado”, destacou Reinaldo Azambuja.

Segundo os moradores da região, uma das maiores dificuldades é quando chove na estrada de terra. Afinal, os veículos pesados atoam facilmente na lama, o que atrasa a movimentação no trecho. Além dissp, é esperado que, com as obras, exista mais segurança para os moradores que trafegam na MS-320.

Segundo a produtora rural Mara Cristina Viana Belchior, de 52 anos, o movimento de veículos pesados em toda a região é intenso por causa do escoamento do eucalipto, matéria-prima da celulose fabricada na Costa Leste. “E o tráfego na MS-320 também é muito grande. Quando chove, os veículos atolam e fica difícil”, revelou. “A obra é importante porque melhora o acesso e dá mais segurança. É um sonho”, destacou.

