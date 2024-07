TRE-MS cria sistema que auxiliará na convocação de mesários

Por meio desta ferramenta será possível visualizar a quantidade de mesas destinadas aos votos e funções especiais, localização de mesários e outras informações consideradas relevantes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), por meio da Coordenadoria de Desenvolvimento de Soluções Coorporativas (Codesc) da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), criou o sistema ‘Painel Gestão de Mesários’, que servirá como suporte para a convocação de mesários do sistema Elo.

Este sistema é opcional e não substituiu o uso do módulo de convocação do sistema Elo, devido às restrições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Porém, por meio desta ferramenta será possível visualizar a quantidade de mesas destinadas aos votos e funções especiais, localização de mesários e outras informações relevantes.

Além disso, o sistema também contará com filtros personalizados referentes à convocação de mesários, confirmação de participação na eleição, gráficos estatísticos, dentre outras utilidades.

