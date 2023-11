Trabalho de internos da unidade prisional de Nova Andradina beneficia Hospital Regional da cidade

Em Nova Andradina, uma iniciativa inovadora tem trazido benefícios para a saúde pública da região. Internos da unidade prisional de regime fechado têm se dedicado à produção de aventais cirúrgicos descartáveis, que são destinados ao Hospital Regional do município. Essa ação é fruto de uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Secretaria de Saúde do Município.

O trabalho teve início há três meses e já resultou na produção de cerca de 500 peças, sendo 250 delas entregues na última sexta-feira (28.7) pelo diretor do presídio, Rogério Capote, ao secretário municipal de Saúde, Hernandes Ortiz.

Portanto, a produção acontece em uma oficina que foi instalada pela Prefeitura de Nova Andradina, através de sua Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado, que cedeu máquinas de costura para a produção de uniformes dos presos e manutenções das peças há cerca de um ano. Os insumos utilizados na confecção dos aventais cirúrgicos são mantidos pelo Poder Judiciário, que destina verbas pela Vara Criminal da comarca.

Ademais, o secretário de Saúde do Município destaca a importância desse projeto tanto para atender a demanda da população prisional em termos de qualificação, como para contribuir com a sociedade ao produzir os aventais cirúrgicos. Ortiz ressalta que os custodiados são responsáveis por toda a parte de corte e costura desses materiais, contribuindo significativamente com a saúde pública da região e proporcionando economia nos recursos.

Dois reeducandos atuam diretamente na produção dos aventais cirúrgicos descartáveis e, como estabelece a Lei de Execução Penal, recebem remição de um dia na pena a cada três dias de serviços prestados.

Além disso, na mesma oficina, outros dois detentos trabalham na confecção de uniformes utilizados pela massa carcerária da unidade e até mesmo de outros estabelecimentos penais.

Ressocialização

O diretor do Estabelecimento Penal de Nova Andradina enfatiza que essa oficina de costura é uma maneira de ressocializar os internos, proporcionando-lhes a oportunidade de aprender uma profissão e retribuir à população por meio de um trabalho que traz benefícios para a sociedade como um todo.

Sendo assim, essa ação é uma das diversas frentes da Agepen que utilizam a mão de obra carcerária para beneficiar diretamente a sociedade. Diversos outros exemplos de confecções de materiais utilizados em hospitais, produção de pães e verduras repassados a instituições sociais, e doações de brinquedos a escolas infantis têm sido realizados por meio dessa iniciativa.

Com informações do Governo de MS

