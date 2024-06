Trabalhadores de supermercados terão reajuste salarial entre 3,6% e 7%

Os trabalhadores de supermercados, mercados e mercearias tiveram reajuste salarial entre 3,6% e 7%, após decisão da Convenção Coletiva de Trabalho, com o SECCG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande).

Os empregados em geral recebem um salário base de R$ 1.540; os comissionados passam a receber R$ 1.722; e os empacotadores vão ganhar R$ 1.525. O novo salário será de forma retroativa, a contar a partir do dia 1° de abril, data-base da categoria.

Para aqueles que ganham até R$ 3.000, o reajuste foi de 7%; para quem ganha de R$ 3.001 a R$ 4.000, aumento de 5%; e para quem ganha de R$ 4.001 até o teto do RGPS/INSS (Regime Geral de Previdência Social), 3,6%. Acima desse teto em diante, será livre a negociação.

Também houve manutenção do abono de R$ 500, pago em duas parcelas de R$ 250, sendo a primeira em julho e a segunda em outubro deste ano.

Além de mais R$ 500 de “Prêmio de Assiduidade” destinado a recompensar os funcionários sem faltas ou atestados nos trimestres avaliados. O valor será distribuído em parcelas trimestrais de R$ 125.

O presidente do SECCG, Carlos Santos, comemora a melhoria no salário dos trabalhadores. “Esta negociação não apenas representa um avanço significativo nas condições de trabalho, mas também reafirma o papel essencial do sindicato, na defesa incessante dos direitos dos trabalhadores. Continuaremos a lutar por melhorias que beneficiem toda a nossa comunidade laboral”, pontuou.

Em relação ao Aviso Prévio ficou acordado que não excederá 30 dias, tanto em casos de demissão feita pelo empregador quanto solicitada pelo empregado.

As empresas também serão obrigadas a disponibilizarem local adequado para fazerem as refeições.

Com informações SECCG