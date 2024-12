Trabalhadores da Energisa/MS paralisam em repúdio ao sobreaviso obrigatório de fim de ano

Na manhã desta quinta-feira (26), o Sinergia-MS, que representa os eletricitários e eletricitárias da Energisa/MS, organizou uma paralisação em Campo Grande e Dourados em protesto ao sobreaviso não remunerado que a empresa está obrigando os trabalhadores a cumprirem durante as festas de fim de ano. Na Capital, os portões da sede ficaram fechados por 1h30.

Muitos trabalhadores foram pegos de surpresa nos últimos dias. Tiveram suas folgas canceladas e foram escalados arbitrariamente, de última hora, a ficarem de sobreaviso durante o Natal e o Ano Novo, ignorando suas necessidades de descanso e convivência com suas famílias. Algumas equipes também relataram ao Sinergia-MS que estão há mais de 30 dias em viagem e retornando para a casa com a notícia de que serão obrigados a trabalhar no período de festas.

A atitude da Energisa causou revolta entre os trabalhadores e grande preocupação para o Sindicato devido ao cansaço a qual os eletricitários estão submetidos. O esgotamento físico e mental são fatores de riscos que levam a acidentes graves na rede elétrica, evidenciando a contradição entre o discurso da Energisa/MS sobre priorizar a segurança no trabalho e o verdadeiro cuidado com a vida dos eletricistas.

Esse desrespeito já foi denunciado inúmeras vezes pelo Sinergia-MS, mas além de não cumprir direitos previstos em lei e não apresentar nenhuma solução para o problema, a Energisa/MS também se recusa a sentar com o Sindicato para avançar nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025.

O Sinergia-MS repudia veementemente a exploração da Energisa/MS aos seus trabalhadores e exige respeito e valorização aos verdadeiros responsáveis pelos expressivos lucros da empresa nos últimos anos.

