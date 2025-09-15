Torcida organizada do Flamengo em MS promove campanha do Dia das Crianças para arrecadar brinquedos e guloseimas

Ação social pretende atender cerca de 400 crianças em projetos beneficiados neste ano

A Raça Rubro Negra de Mato Grosso do Sul, torcida organizada do Flamengo, deu início à 17ª edição de sua Ação Social de Dia das Crianças. A iniciativa busca arrecadar brinquedos e alimentos para beneficiar aproximadamente 400 crianças atendidas por dois projetos escolhidos pelo grupo neste ano.

As doações podem ser feitas até o dia 7 de outubro. A campanha, que começou no último domingo (14), tem como objetivo montar kits de guloseimas, com balas, bolachas e doces, além de refrigerantes e lanches para o evento.

Além dos alimentos, os organizadores destacam a importância da doação de brinquedos para compor os presentes que serão distribuídos no Dia das Crianças.

Segundo os responsáveis pela ação, a campanha é aberta a todos que desejarem colaborar. “Colabore com o que puder, com o que o seu coração mandar”, reforçam os organizadores.

Mais informações sobre a arrecadação podem ser obtidas pelos telefones: Clayton (67) 99958-2879, Keli (67) 99214-5769 e Aridelson (67) 99281-5605.

