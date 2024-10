Torcida organizada do Corinthians se mobiliza para arrecadarem brinquedos que serão doados no Dia das Crianças

Dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças, e para esta data ser ainda mais especial, a sub-sede da torcida organizada Pavilhão 9, do Corinthians, está arrecadando brinquedos e outros recursos que serão doados para crianças em vulnerabilidade social neste sábado (12), no Residencial José Teruel Filho, em Campo Grande.

Este momento também tem como objetivo deixar a rivalidade entre os times de futebol de lado para se unirem em prol de um bem maior.

Os organizadores e colaboradores estão aceitando brinquedos de qualquer valor, desde que estejam novos e em bom estado de uso, além de estarem recebendo doações em dinheiro por meio do PIX que será depositado na conta oficial da torcida.

O valor arrecadado e a prestação de contas com o que foi gasto serão divulgadas nas redes sociais da torcida.

Em caso de dúvidas, podem estar contatando a equipe por meio WhatsApp (67) 98132-3191.

Doação:

Chave PIX: CNPJ 12.218.431/0001-08 | razão social G.R.C.S. BLOCO TORCIDA C.D. PAVILHAO NOVE SUB SEDE CAMPO GRANDE-MS.

