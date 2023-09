Teto da quadra desaba e mata criança de 8 anos em escola

Um forte temporal atingiu a cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, ontem (12). A chuva e ventos fortes derrubaram árvores, obstruindo vias e atingindo veículos.

A chuva forte acabou causando uma fatalidade, pois um estudante de oito anos morreu após o temporal. Ele estava participando de atividade de recreação quando foi atingido pela estrutura da quadra que foi arrancada pela força do vento.

A unidade de ensino fica na parte alta da cidade, onde várias casas e conjuntos residenciais tiveram os telhados arrancados pelo vendaval.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a velocidade dos ventos foi de 90,36 quilômetros por hora.

Ainda conforme apurado, o cenário na cidade é de destruição, árvores caídas sobre veículos e casas. Parte do teto das Lojas Americanas, no centro da cidade, desabou enquanto consumidores se encurralavam na porta do estabelecimento.

Por – Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.