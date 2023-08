Termina em Junho, prazo para Alistamento Militar obrigatório

Os jovens do gênero masculino que completam 18 anos em 2023, tem até o último dia de junho para realizar o alistamento no serviço militar. O procedimento pode ser realizado presencialmente na junta de serviço militar do município ou por meio do site alistamento.eb.mil.br.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, em média, a capital recebe aproximadamente 7,5 mil jovens que se alistam anualmente. Para efetuar o cadastro tanto na modalidade presencial quanto na online, são necessários apenas o CPF, RG e comprovante de residência atual.

O alistamento militar obrigatório está previsto na Lei nº 4.375, de 1.964 e a ausência no processo de seleção acarreta diversas consequências. A chefe da Junta de Serviço Militar de Campo Grande, Silvia Azevedo, ressalta que é extremamente importante o cidadão do sexo masculino que, ao completar 18 anos, esteja com os documentos referentes ao serviço militar estejam em dia, pois, caso o contrário, o individuo este impossibilitado para regularizar diversos documentos pessoais, como: o Título de Eleitor e CPF. Além disso, fica inepto a não conseguir emprego com carteira assinada, não poderá realizar viagens para o exterior, não pode assumir cargos em concursos públicos e não poderá participar da colação de grau caso seja matriculado em alguma universidade.

Conforme estabelecido na legislação, estão isentos do Serviço Militar obrigatório portadores de deficiência física permanente, incapazes definitivamente ou temporariamente; jovens casados, pais ou responsáveis pelo sustento familiar; e membros de organizações religiosas, mediante solicitação de isenção.

Os selecionados para o serviço militar obrigatório passam a integrar as forças armadas por um período de 12 meses, podendo optar pelo engajamento e permanecer por mais 7 anos, conforme as vagas disponíveis.

A junta de serviço militar de Campo Grande está localizada na rua Antônio Maria Coelho, 300 das 7h30 às 15h30, de segunda a sexta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-9917 ou via WhatsApp (67) 9 9808-4125.

