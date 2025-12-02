Terça-feira apresenta na Funsat oportunidades de emprego em 150 profissões; veja quais são

Com o cadastro atualizado na Funsat (Fundação Social do Trabalho), é possível, nesta terça-feira (2), concorrer a vagas de contratação em 170 empresas de Campo Grande. Ao todo, são 1.243 oportunidades intermediadas pela instituição, distribuídas em 150 atividades profissionais. A maioria das vagas não exige experiência prévia.

É importante, no procedimento de atualização do perfil no Sine (Sistema Nacional de Emprego), que o candidato selecione corretamente suas áreas de interesse ou indique disponibilidade para participar das triagens de “perfil aberto”, nas quais poderá ser direcionado para treinamentos remunerados. Entre os destaques desse grupo estão vagas para: alimentador de linha de produção (10), atendente de lojas (20), frentista (9), operador de caixa (144), repositor de mercadorias (94).

No quadro geral, considerando os 389 anúncios que exigem domínio prévio na função, também há diversas oportunidades, incluindo vagas únicas para alinhador veicular, analista de estoque, arte-finalista, assistente social, auxiliar financeiro, confeiteiro, eletricista de manutenção em geral, marceneiro, mecânico de motor a diesel, padeiro, pedagogo, entre outras.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), esta terça-feira oferece sete vagas, sendo cinco para empacotador à mão e duas para auxiliar de limpeza. Há ainda 48 oportunidades temporárias, distribuídas em oito funções: ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, oficial de manutenção, passador de roupas em geral e soldador.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

A Agência de Intermediação da Funsat funciona na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, piso térreo.

Confira o Painel da Empregabilidade completo para o dia.