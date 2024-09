Tempestade com ventos fortes causa estragos em Campo Grande e no interior de MS

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nas últimas 12 horas, entre as 21h de sexta-feira (20) e as 9h deste sábado (21), Campo Grande registrou 47 milímetros de chuva, o terceiro maior volume em todo o Estado. No Carandá Bosque foram registrados 42,9 milímetros de chuva e na região do Museu José Antônio, 20 milímetros.

A forte chuva na Capital sul-mato-grossense, foi acompanhada por rajadas de vento que chegaram a 68,4 quilômetros por hora, causando transtornos em diversos bairros. No Jardim Los Angeles, a enxurrada tomou conta das ruas, dificultando o trânsito. Na Vila Jussara, a força do vento derrubou uma árvore, bloqueando a Rua Tupi.

O Corpo de Bombeiros informou que durante a madrugada foram atendidas ocorrências com obstrução de via, devido a árvores que caíram, no Jardim Columbia, Chácara dos Poderes, Mata do Jacinto, Avenida Duque de Caxias, Avenida Ernesto Geisel esquina com Antônio Maria Coelho, e Antônio Maria Coelho, nas imediações da Avenida Mato Grosso.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que, na manhã deste sábado, haviam duas ocorrências em atendimento, por conta da chuva, no Bairro Nossa Senhora das Graças e no Jardim Seminário.

No interior do Estado, várias cidades também foram atingidas por tempestades. Em Maracaju, a precipitação foi de 35,8 milímetros, acompanhada de queda de granizo. As rajadas de vento chegaram a 52,2 quilômetros por hora, e várias residências foram destelhadas. A Defesa Civil do município atendeu a 29 ocorrências apenas na noite de sexta-feira.

Outras cidades também registraram ventos fortes: Sidrolândia, com rajadas de até 82,4 quilômetros por hora, Bandeirantes, com 76 km/h, Camapuã, com 73 km/h, e Sonora, onde os ventos chegaram a 70,9 km/h.

Por meio de nota a Energisa informou que, a rede elétrica foi prejudicada por inúmeras quedas de árvores, postes, além de rompimentos de cabos,e que equipes estão atuando simultaneamente nos reparos para viabilizar, o mais rápido possível, o restabelecimento da energia aos clientes atingidos.

Os municípios mais impactados até o momento foram, Campo Grande, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, Sidrolândia, Terenos, Nova Andradina, Bataguassu, Ivinhema, Dourados, Caarapó, Laguna Caarapã, Jardim, Bonito, Nioaque, Bela Vista, Ponta Porã, Antônio João, Aquidauana, Maracaju, Rio Brilhante, Itaquiraí e Iguatemi.

Na Capital, os bairros parcialmente afetados são o Jardim Centro Oeste, Vila Nasser, Parque do Lageado, Santo Amaro, Mata do Segredo, Jardim dos Estados, Moreninhas, Parque dos Novos Estados, Vila Popular, Tiradentes, Universitário, Jardim Centenário, Guanandi, Conjunto Aero Rancho, Jardim São Conrado, Vila Carvalho, Vila Bandeirantes, Coronel Antonino, Jardim Tijuca, Parque Residencial Rita Vieira, Pioneiros, Maria Aparecida Pedrossian, Carandá Bosque, Jardim Tarumã, Santa Fé, Jardim Batistão, Vila Taquarussu, Jardim Seminário, Parque Residencial União, Vila Planalto, Cabreúva, Vila Sobrinho, Amambai, Cruzeiro, Vila Taveirópolis, Jardim Los Angeles, Jardim São Lourenco, Chácara dos Poderes, São Francisco, Jardim Jockey Club, Vilas Boas, Portal Caiobá, Jardim Veraneio e Chácara Cachoeira.

A concessionária reforçou a orientação para que a população mantenha distância e não faça intervenção na rede elétrica sozinho, nem se aproxime de cabos partidos ou postes danificados.

Em caso de necessidade, a empresa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo whatsapp Gisa: (67) 99980-0698 e aplicativo Energisa On (disponível no google play ou app store do celular).

