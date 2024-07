Temperaturas ultrapassam  os 30ºC nesta quarta-feira em MS

O sol brilha forte em todo o estado de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (17), elevando as temperaturas acima dos 30ºC. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de um sistema de alta pressão atmosférica é responsável pela estabilidade do tempo, embora a umidade relativa do ar permaneça baixa, variando entre 15% e 35%, níveis abaixo do ideal.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu parcialmente nublado e temperatura de 15ºC, mas a máxima prevista para hoje é de 29ºC. Nos próximos dias, a expectativa é de que as temperaturas continuem subindo, com máximas de 31ºC na quinta-feira e 32ºC na sexta-feira.

Na região sul do estado, as máximas de hoje atingem 27ºC em Ponta Porã e 28ºC em Dourados. Já na região pantaneira, Porto Murtinho registra máxima de 29ºC, enquanto Corumbá e Aquidauana alcançam 32ºC. Coxim tem a previsão mais quente, com 33ºC.

Outras cidades também registram temperaturas elevadas: Chapadão do Sul, Naviraí, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul alcançam máximas de 28ºC. Em São Gabriel do Oeste, Bonito, Sidrolândia e Rio Brilhante, a temperatura chega a 29ºC. Três Lagoas e Paranaíba devem registrar 31ºC.

Devido ao tempo seco, é importante adotar algumas medidas para minimizar os efeitos adversos, como ingerir bastante líquido e evitar atividades físicas intensas nos períodos mais quentes do dia.

Com informações do Cemtec

