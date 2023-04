Supermercado abre 250 vagas para contratação imediata na Capital

Para quem está em busca de emprego a Funsat (Fundação Social do Trabalho) em parceria com a rede atacadista Assaí disponibiliza a partir desta quinta-feira (13), 250 vagas de emprego na nova loja do grupo em Campo Grande.

As vagas são destinadas a funções técnicas, operacionais e de liderança, e estão disponíveis em diferentes setores como açougue, tecnologia, atendente, controle de qualidade, cozinha, nutricionista, televendas e outros. Muitas não exige experiência na área.

Conforme a Funsat, nos dias 13 e 19 de abril, uma equipe da rede Assaí estará na sede da Funsat para atender os selecionados pela Agência de Empregos do órgão e efetivar contratações imediatas.

Coordenadoria de Captação de Vagas e Emprego da Funsat, Denize Moraes destaca que os candidatos que aprovados terão contratação imediata assim que passarem pela triagem da Funsat e do departamento de Recursos Humanos da empresa.

“A nova loja do grupo deve ser inaugurada apenas no segundo semestre, mas já em abril a expectativa é suprir o preenchimento dessas 250 vagas. Oportunidades com salários com acréscimo de benefícios que variam entre R$ 1.369 e R$ 2.578, para contratação imediata”, explicou.

A nova loja do Assaí Atacadista será instalado na Avenida Marechal Deodoro, próximo ao Parque Olímpico Ayrton Senna. Esse é quarto empreendimento do grupo, com expectativa de gerar 300 empregos diretos e 100 empregos indiretos.

Candidatos interessados devem comparecer nas datas dos processos seletivos e apresentar RG, CPF e informações do número de telefone e e-mail.

“É um mercado que proporciona crescimento a quem se dedica e atua com excelência seja qual função exercer. Já fui empacotador de uma rede e quando saí do grupo, já era gerente de loja. Não é apenas a oportunidade, mas como a pessoa se dedica a ela”, relembra o diretor-adjunto da Funsat, João Henrique Lima Bezerra.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Captação de Vagas da Funsat, no telefone 4042-0585 ou no ramal 5819. O órgão está localizado na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, aberto ao público das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira a lista de oportunidades:

Chefe de Açougue

Açougueiro

Auxiliar de Açougue

Assistente de T.I

Atendente de Cartões

Auxiliar de Controle de Qualidade

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Depósito

Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais

Cartazista

Chefe de Cafeteria

Chefe de Depósito

Chefe de Manutenção

Chefe de Recebimento de Notas Fiscais

Chefe de Hortifruti (FLV)

Chefe de Mercearia

Chefe de Perecíveis

Chefe de Prevenção de Perdas

Chefe de Venda de Cartão

Chefe de Frente de Caixa

Conferente

Cozinheiro

Empacotador

Fiscal de Caixa

Locutor

Nutricionista

Operador de Empilhadeira

Televendas

Operador de Caixa

Repositor

