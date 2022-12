Sul-mato-grossense é lançada de veículo e morre em acidente no RS

Priscila Nunes de Lima, de 35 anos, natural de Costa Rica, morreu na tarde neste final de semana, após perder o controle do carro em que conduzia e colidir contra um barranco, no município de Cerro Largo (RS).

Conforme informações do site Rádio Mais Online, o acidente aconteceu no sábado (3), a tarde, quando a mulher seguia sozinha no veículo, de modelo Fiat Strada pela rua Jacob Reinaldo Hauphental. Ao fazer uma curva, Priscilla perdeu a direção do carro e caiu um barranco. A vítima acabou lançada para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o site, Priscilla era natural de Costa Rica (MS), mas residia há alguns meses no município gaúcho.