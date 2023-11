Subiu de novo! Sem vencedores, Mega-Sena acumula em R$ 37 milhões e será sorteada sábado

Ninguém acertou as seis dezenas no sorteio desta terça-feira (28) da Mega-Sena e o prêmio acumulou para R$ 37 milhões que serão sorteados amanhã, quinta-feira (30).

As dezenas sorteadas foram: 06 – 30- 35 – 38 – 41 – 56.

Como jogar

Os apostadores podem fazer os seus jogos pela internet ou em lotéricas físicas credenciadas pela Caixa. O jogo simples, com seis dezenas marcadas custa R$ 5 e pode ser feito até 1h antes do ínicio do sorteio, até as 19h (horário de Brasília).

Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada já começaram e esse ano será sorteado o maior da história do concurso, no valor de R$ 550 milhões. O jogo simples também custa R$ 5 e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, às 20h (horário de Brasília).

