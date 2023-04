Solidariedade: Ligia Pereira enfrenta batalha e precisa de doações

Ligia Pereira, de 45 anos, assistente de produtos educacionais do Senac, está enfrentando um momento difícil em sua vida. Ela já passou por seis cirurgias e, atualmente, está precisando de doação de sangue e plaquetas por aférese. Ligia é mãe de uma criança de oito anos.

De acordo com informações divulgadas por seus amigos e familiares, Ligia apresentou uma baixa em suas plaquetas e, por isso, precisa de bolsas de sangue durante toda a semana de 02 a 08 de abril de 2023.

O estado de saúde dela já foi pior e a necessidade agora de urgência são as plaquetas. Ela ainda esta no CTI.

Para ajudar Ligia Pereira e outras pessoas que necessitam de doação de sangue, é importante que a população se mobilize e vá até o Hemosul para fazer sua doação. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, mas é importante lembrar que pessoas com histórico no Hemosul e que atendam às especificidades exigidas para a doação têm uma maior eficácia em realizar a doação.

Se você puder ser um doador, vá até o Hemosul e faça sua doação, prioritariamente pelo “Aférese” em nome de Ligia, que está internada no Hospital Unimed. Após a doação, encaminhe seu nome completo e comprovante para que possamos apresentar a doação no hospital, pelo número 67 98164-4444 ou 67 99206-9412.

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Por isso, se você puder, faça sua parte e ajude a salvar a vida de Ligia e de outras pessoas que necessitam de doação de sangue e plaquetas.

