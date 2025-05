Sol predomina nesta quinta em MS, mas não se descartam pancadas isoladas no sul do Estado

Alta pressão mantém tempo firme e seco na maior parte do estado; temperaturas sobem e umidade relativa do ar segue baixa

A quinta-feira (22) será de predomínio de sol em Mato Grosso do Sul, com tempo firme e poucas nuvens em grande parte do território. O cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o aquecimento e o tempo seco.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o amanhecer segue com temperaturas mais amenas, entre 13°C e 17°C, mas a tendência é de elevação ao longo do dia. As máximas podem alcançar entre 31°C e 33°C, especialmente nas regiões norte, nordeste, sudoeste e pantaneira.

Apesar do tempo firme, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva isoladas em áreas das regiões sul e sudoeste, devido à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera e à aproximação de uma frente fria.

A umidade relativa do ar continua baixa, com índices entre 25% e 45%, o que exige atenção redobrada para a hidratação e cuidados com a saúde, especialmente em horários de pico de calor.

Campo Grande deve registrar mínima entre 20°C e 22°C e máxima entre 29°C e 31°C. Em Corumbá e Porto Murtinho, os termômetros devem marcar até 33°C. No sul e cone-sul do estado, as temperaturas ficam entre 13°C e 17°C nas mínimas e 27°C a 30°C nas máximas.

Os ventos sopram do quadrante leste, com velocidade média de 30 a 50 km/h. Em alguns pontos, rajadas acima dos 50 km/h podem ser registradas.

