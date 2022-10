Sol permanece e no interior haverá temperaturas amenas

A Capital terá um domingo ( 23) de sol e temperaturas agradáveis a previsão para Mato Grosso do Sul é de leve aumento da temperatura e sem chuva no estado, com exceção da região Norte. Em Campo Grande a mínima será de 18°C e máxima de 29°C.

Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante sul/sudeste, com rajadas de vento entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores de 60 km/h.

São esperadas temperaturas mínimas entre 16/20°C e máximas de até 29°C nas regiões sul e leste do estado. Já na região norte, espera-se mínimas entre 18/20°C e máximas de até 31°C.

Na região da Grande Dourados, a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 29°C. Corumbá, na região pantaneira, fica entre 22°C (mínima) e 31°C (máxima). Para Três Lagoas, na região do Bolsão, a variação será de 18°C e 30°C.