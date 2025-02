Sol, nebulosidade variada e possibilidade de chuvas moderadas com tempestades, nesta terça-feira (25)

Hoje, o tempo será marcado por períodos de sol com variação de nebulosidade. A combinação de umidade, cavados e o aquecimento diurno favorecem o aumento da cobertura de nuvens e a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em alguns locais, podem ocorrer chuvas mais fortes e até tempestades com raios e rajadas de vento. São esperados acumulados de chuva significativos, superiores a 30 mm/24h, com destaque para as regiões centro-norte, pantaneira e nordeste do estado.

As temperaturas mínimas ficam entre 21°C e 24°C e as máximas variam de 28°C a 34°C nas regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas áreas sudoeste e pantaneira, as mínimas vão de 24°C a 26°C, e as máximas ficam entre 29°C e 36°C. Já nas regiões do bolsão e norte, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, com máximas de 28°C a 31°C. Em Campo Grande, a mínima será entre 21°C e 23°C, e a máxima entre 27°C e 29°C.

Os ventos sopram de leste/nordeste com intensidades de 30 a 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Fique atento às condições climáticas, especialmente em áreas com maior chance de tempestades.

Com informações do Cemtec