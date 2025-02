Sol, calor e tempestades isoladas marcam a previsão para esta terça-feira em Mato Grosso do Sul

A terça-feira (4) será de sol com variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. No entanto, pancadas de chuva típicas do verão continuam em diversas regiões do Estado, podendo ocorrer tempestades isoladas, especialmente nos municípios das regiões centro-norte e nordeste, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Campo Grande, o dia começou com 23°C e céu parcialmente nublado. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28°C, mesma marca esperada para quarta-feira. Para quinta-feira, as tarifas devem atingir 27°C, enquanto na sexta a máxima sobe para 29°C.

As instabilidades no clima são provocadas pela atuação da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), associada ao calor e à alta umidade do ar. No entanto, nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste do Estado, o tempo deve permanecer firme, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 40%.

Na região pantaneira, o calor é intenso. As máximas previstas são de38ºC em Porto Murtinho, 34°C em Corumbá, 32°C em Aquidauana e 30°C em Coxim. Já no sul do Estado, as máximas chegam a 30°C em Ponta Porã e 32°C em Dourados.

Outras cidades também registram temperaturas elevadas como Naviraí, Bonito e Maracaju, que devem registrar máxima de 32°C, Ivinhema, Água Clara, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, 30°C

Três Lagoas, 29°C, Paranaíba, 28°C e Costa Rica, 26°C

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuva intensa para parte de Mato Grosso do Sul. O aviso vale até o fim da manhã desta terça-feira e inclui risco de previsão de 20 a 30 milímetros por hora, acompanhado de rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h.

As cidades sob alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Apesar da previsão de tempestades, o tempo deve seguir firme em boa parte do Estado, especialmente nas regiões mais sul e oeste. É importante que a população fique atenta às mudanças climáticas e aos avisos das autoridades.

Com informações do Cemtec e Inmet

