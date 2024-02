Sociólogo e historiador Paulo Cabral morre aos 75 anos, na Capital

Morreu na manhã desta terça-feira (27), o sociólogo e historiador Paulo Eduardo Cabral, aos 75 anos. A notícia da morte foi confirmada pelas redes sociais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, mas não foi informado a causa.

Paulo Cabral era uma importante figura para a história de Mato Grosso do Sul. Ainda em 1938, optou por cursar Ciências Sociais, quando o curso ainda era pouco conhecido; se formou em 1975, durante o período mais sombrio da ditadura, como lembrou a Fundação de Cultura.

Ele foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, ocupou a cadeira número 22 do IHGMS (patrono Hélio Serejo) e presidiu a entidade no período de 6 de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2018.