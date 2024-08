Sexta-feira de extremos em MS; Frente no sul do estado e calorão nas demais regiões

Na sexta-feira(23), a frente fria avança pelo estado do Mato Grosso do Sul com possibilidade de chuvas, principalmente nas regiões sul e sudoeste do estado. As instabilidades atmosféricas são oriundas de uma série de fatores meteorológicos, como um sistema de Baixa pressão atmosférica sobre Paraguai/Bolívia, transporte de calor e umidade associado ao avanço da frente fria.

A sexta-feira ainda será marcada por contraste térmico no estado, enquanto na região sul a temperatura máxima será de 18°C em Ponta Porã, por outro lado, na região norte em Coxim, a máxima será de 34°C. Deverá ocorrer temperaturas mínimas invertidas devido a passagem da frente fria, ou seja, a mínima não ocorre nas primeiras horas do dia mas sim ao longo do dia após passagem do sistema meteorológico.

Os índices de umidade relativa do ar apresentam uma melhora, com exceção das regiões norte/nordeste que ainda podem apresentar índices baixos de UR, abaixo de 20%.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 14-18°C e máximas entre 22-26°C para as regiões sul e sudoeste.

Nas regiões pantaneira, norte e bolsão esperam-se mínimas entre 19–22°C e máximas entre 25-38°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de 28°C.

