Sexta-feira será com tempo instável em Mato Grosso do Sul

A instabilidade meteorológica marca esta sexta-feira (22) em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva fraca a moderada e possibilidade de tempestades pontuais. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) atribui essa situação à alta umidade relativa do ar associada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Campo Grande, o céu permanece nublado durante o dia, com chance de chuva forte em momentos isolados. A temperatura máxima não ultrapassa os 28ºC. No sábado (23), o sol surge entre muitas nuvens, e as pancadas de chuva são esperadas nos períodos vespertino e noturno. O domingo (24) será mais ensolarado, com algumas nuvens, e as máximas podem chegar a 32ºC tanto no sábado quanto no domingo.

Maracaju amanheceu coberta por nevoeiro, cenário típico da umidade alta. Ao longo do dia, os termômetros podem alcançar 31ºC na região. No sul do Estado, as máximas previstas são de 28ºC em Ponta Porã e 31ºC em Dourados. Já na região pantaneira, o calor será mais intenso, com máximas de 32ºC em Porto Murtinho e Aquidauana, além de 31ºC em Coxim e Corumbá.

Outras cidades também terão temperaturas elevadas: 32ºC em Naviraí, enquanto municípios como Ivinhema, Bonito e Três Lagoas registram 31ºC. Em Nova Andradina e Rio Brilhante, a máxima será a mesma, com 30ºC em Nova Alvorada do Sul e 29ºC em Paranaíba. Chapadão do Sul terá o dia mais fresco da região, com máxima de 27ºC.

Com a chegada de um sistema de alta pressão atmosférica, o fim de semana será de tempo mais firme em Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem atingir até 39ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 15% e 45%, especialmente nas regiões sul e pantaneira.

Ainda assim, não estão descartadas chuvas e tempestades nas regiões norte, noroeste e nordeste do Estado, principalmente no sábado. A orientação dos meteorologistas é para atenção redobrada, especialmente devido aos baixos índices de umidade do ar.

Com informações do Cemtec e Inmet

