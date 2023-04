“Seu Abraço Aquece – Doe calor e faça o bem”, para arrecadar cobertores e outros itens de inverno novos ou em bom estado de conservação inicia nesta quarta-feira (12). A campanha é do Governo do Estado e inicia na Capital.

O lançamento será às 9h no Instituto Amigos do Coração – na Avenida Júlia Maksoud, 1.851, Monte Castelo -, uma das entidades que serão beneficiadas com os agasalhos arrecadados na campanha – que será realizada até o dia 12 de junho.

A primeira-dama do Estado, Mônica Riedel é a madrinha da campanha. Todas as secretarias, autarquias e fundações estaduais, vão receber as caixas de arrecadação das peças. Podem ser doados cobertores, agasalhos, luvas, cachecóis, camisas, meias e sapatos.

O Instituto Amigos do Coração realiza projetos sociais desde 2012, entre eles o “Devolvendo Sorrisos”, que é desenvolvido nas comunidades indígenas Vila Campestre e Nhanderu Marangatu – no município de Antônio João, Amambai – no município de mesmo nome –, Água Funda e Estrela do Amanhã, no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A expectativa e atender mais de 16 mil pessoas nas comunidades localizadas nos três municípios.

