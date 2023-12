Setor prevê alta de mais de 36% nas vendas de viagens para alta temporada

Segundo o Boletim Braztoa 2023 – 2º Semestre, o volume de vendas das operadoras do setor de viagens na alta temporada deve registrar uma alta de 36,84%. A comercialização de roteiros completos, compostos por transporte aéreo, hospedagem e serviços e passeios locais, lideram em todos os períodos.

Os destinos nacionais mais procurados para o Natal foram: Gramado (RS), em primeiro lugar; Maceió (AL), em segundo, e Porto de Galinhas (PE), na terceira colocação.

Quando falamos de Réveillon, o topo fica com o Rio de Janeiro (RJ), seguido de Salvador (BA), Foz do Iguaçu (PR) e Fortaleza (CE), na segunda, terceira e quarta posições, respectivamente.

Já para as férias de verão 2023/24, o levantamento traz um mix de destinos que ocuparam o mesmo patamar em buscas, com a presença de Bonito (MS), Fortaleza, Maceió, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro e Salvador.

De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 36,84% das empresas do ramo apresentam faturamento 36,84% acima do programado, 47,37% dentro do planejado, 10,53% muito acima das expectativas e apenas 5,26% abaixo do previsto.

SOBRE A PESQUISA

O levantamento, realizado a partir de uma parceria da Braztoa com a SPRINT, traça o desempenho das operadoras de turismo, além de um panorama do que está por vir nos próximos 12 meses.

TENDÊNCIAS PARA 2024

ançando o olhar para o futuro, a busca por destinos exóticos, cruzeiros, o fortalecimento das viagens internacionais e os clientes viajando mais vezes no ano aparecem entre as principais tendências para 2024 entre as operadoras.

O levantamento mostra a força das vendas de viagens para datas ao longo do ano, sem ligação a feriados ou festas, com a expectativa de atingir 22,26% do faturamento do período. As férias de julho apareceram em segundo lugar, com 16,05%, enquanto as viagens para 2024 representam 13,95%, as férias de verão 2023/24 11,70%, e feriados durante o ano de 2023, 10,68%. O Natal e o Réveillon aparecem com 6,47% e 7,42% do faturamento, respectivamente.

“Até aqui, 2023 tem sido um ano desafiador, mas também de crescimento para o Turismo. Ele deve se consolidar como uma temporada acima de 2019, ano anterior à pandemia, solidificando a força da indústria de viagens no País”, observa Marina Figueiredo, presidente executiva da Braztoa.

SOBRE A BRAZTOA

Associação Brasileira das Operadoras de Turismo reúne e representa algumas das principais empresas e marcas de turismo no setor de viagens a lazer no Brasil. Durante o ano de 2022, as operadoras associadas à Braztoa faturaram R$ 11,55 bilhões e realizaram 8,4 milhões de embarques.

SOBRE A SPRINT DADOS

Trata-se de uma consultoria especializada que desenvolve soluções para a gestão de dados no turismo. Trabalha com a estruturação de números, o desenvolvimento de estudos e pesquisas e, ainda, extração e análise de Big Data para o setor.

Com informações Fecomercio-MS