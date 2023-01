Setor de hortifrútis deixa cesta básica mais cara na Capital

Tomate, cebola e banana lideram a variação entre os supermercados

“Fazer a feira” anda cada vez mais difícil em Campo Grande, isso porque os preços de frutas, legumes e verduras tem encarecido a cesta básica do consumidor na Capital. Para adquirir quatro produtos do setor de hortifrútis será necessário um gasto de R$ 34. Neste cenário, o tomate sai a R$ 9,98 o quilo; a cebola a R$ 5,99; a batata a R$ 7,19 e a banana a R$ 10,90.

Pesquisa realizada pelo jornal O Estado, semanalmente, traz a cotação de itens da cesta básica em seis supermercados da cidade.

O tomate pode ser comprado por R$ 5,99 o quilo no Fort Atacadista, sendo este o menor valor encontrado entre os supermercados visitados. A variação para o item é elevada, ficando em 66,61% entre um comércio e outro. Já o preço médio é de R$ 7,83 pelo quilo.

A cebola acompanha a tendência de variação alta, com 72,13%, sendo que o menor valor também é praticado no Fort Atacadista (R$ 4,54). A batata não está diferente no cenário de diferença de precificação, atingindo percentual de 54,62% entre comércios pesquisados. O valor mais em conta para o tubérculo foi identificado no Fort (R$ 4,65), contribuindo para um custo médio de R$ 5,93 pelo quilo. A banana é a campeã de variação, registrando 148,85%, já que o menor custo encontrado para a fruta foi de R$ 4,38 no Fort Atacadista. O preço médio ficou em R$ 6,50.

Mantimentos

Arroz de 5 kg (Tio Lautério) é comercializado entre R$ 18,89 (Atacadão) e R$ 22 (Assaí). O consumidor gastará, em média, R$ 19,92 para obter o produto (16,46%). Feijão, pacote de 1 kg (Bem Te-Vi), é vendido em seu menor preço por R$ 7,89 no Nunes, ao passo que o mais elevado está no Comper por R$ 8,28. A diferença obtida para o item é de 4,93%. Óleo de soja, embalagem com 900 ml (Concórdia), contou com valores que vão de R$ 6,89 (Comper) a R$ 7,99 (Pires).

O valor médio para o campo-grandense é de R$ 7,29, ao passo que a diferença é de 15,97%. Leite Integral, embalagem de 1 litro (Italac), conta com variação de 34,23%. O item é vendido entre R$ 4,09 (Atacadão) e R$ 5,49 no mercado Pires (R$ 4,97).

