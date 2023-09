Setembro Dourado é o mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil no Brasil

Em MS, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) lidera campanha

Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), aponta que no triênio 2023/2025, o Brasil terá um total de 7.930 novos casos de câncer em crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 19 anos, a cada ano. Hoje, o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, representando 8% do total. No entanto, o diagnóstico precoce da doença pode ajudar significativamente nos índices de cura.

Nesse contexto, o Setembro Dourado ganha destaque. Durante o mês inteiro, instituições em todo o país se comprometem a disseminar informações cruciais sobre o câncer infantojuvenil, com o objetivo de aumentar as taxas de cura. Em Mato Grosso do Sul, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) lidera essa campanha. A instituição, há 25 anos, presta assistência a crianças e adolescentes com câncer de todo o Mato Grosso do Sul.

O Dr. Marcelo dos Santos Souza, oncologista pediátrico responsável pelo Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI), onde os pacientes assistidos pela AACC/MS recebem tratamento, destaca a importância do diagnóstico precoce e alerta que é fundamental que pais, responsáveis e também profissionais de saúde estejam atentos aos sinais e sintomas que podem indicar a presença do câncer em crianças e adolescentes. Alguns dos aspectos a serem observados incluem perda de peso inexplicada, manchas roxas no corpo sem lesões aparentes, febre persistente sem causa identificada, vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão ou perda de equilíbrio, dores nos ossos ou articulações, caroços em qualquer parte do corpo, especialmente na barriga, e aumento dos olhos, frequentemente acompanhado de manchas roxas na região.

A mensagem é clara: se qualquer um desses sinais e sintomas for identificado em uma criança ou adolescente, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente. A detecção precoce pode salvar vidas. Por isso, a AACC/MS convida a todos a acompanharem suas redes sociais durante o Setembro Dourado. “Acreditamos que quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais crianças e adolescentes podem ser curadas”, destaca Mirian Comparin Corrêa, presidente da AACC/MS.

Sobre a AACC/MS – A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) há 25 anos cuida de crianças e adolescentes com câncer, dando todo o apoio a seus assistidos e suas famílias durante o tratamento. Para se ter uma ideia, somente em 2022, 277 pacientes foram acolhidos, mais de 41 mil refeições foram servidas e mais de 16 mil atendimentos multiprofissionais foram realizados em sua Casa de Apoio.

A instituição depende basicamente de ações solidárias e doações para seu funcionamento. Toda renda arrecadada é utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente, tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários, além de cobrir exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS.

Para conhecer melhor a instituição, acesse www.aacc-ms.org.br