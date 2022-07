Sete novos trechos da Capital são interditados nesta quinta-feira; confira

Com o avanço das obras do Reviva Campo Grande, novos trechos são interditados diariamente no centro da Capital. Nesta quinta-feira (14), a Rua Rui Barbosa, entre a Rua Sete de Setembro e a Av. Afonso Pena, ficará totalmente fechada para obras.

Outro ponto interditado compreende a Rua Pedro Celestino nesta quarta-feira (13), a Rua Rui Barbosa também será interditada em duas etapas.

Conforme o cronograma primeiramente, as equipes fecharão o cruzamento da rua Sete de Setembro até a esquina com a Rua 15 de Novembro. Após a finalização dos trechos o cruzamento o trecho será liberado e o recapeamento passa para o cruzamento com a Rua 15 de Novembro, que será interditado até a esquina com a Av. Afonso Pena, que terá o fluxo de trânsito mantido. A previsão trabalho tem previsão de ser concluído no mesmo dia.

Ainda hoje (14), a Rua Treze de Maio receberá obras de remendos superficiais. O trecho entre as ruas 15 de Novembro e Sete de Setembro ficará totalmente fechado para a execução e deve ser liberada ainda na quinta-feira (14).

Obras de acabamento

Três pontos da Capital passam por obras de “limpa rodas”, serviço que consiste no nivelamento asfáltico em cruzamentos que receberam recapeamento.

As obras serão executadas e finalizadas nesta quinta-feira (14), nos seguintes cruzamentos:

Rua Quintino Bocaiúva com a Av. Salgado Filho, com trânsito parcialmente fechado. Rua Rui Barbosa com a Rua Geraldo Agostinho Ramos, com trânsito liberado somente Rua Rui Barbosa.Rua Rui Barbosa com a Rua Hélio de Castro Maia, com trânsito liberado somente na Rua Rui Barbosa.

Ao todo, a revitalização do microcentro engloba 21 km de vias, num quadrilátero formado da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio.

Com a revitalização, o centro ganhará um novo mobiliário urbano, iluminação em led, câmeras de videomonitoramento, containers de coleta seletiva, wi-fi gratuito, calçadas padronizadas, acessibilidade universal e um paisagismo com intuito de transformar a região em uma das mais arborizadas de Campo Grande.

Confira mais informações na live:



Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.