Sesau aguarda resposta da Santa Casa sobre disponibilização de novos leitos

Diante do caos que se encontra a saúde pública de Campo Grande, levando em consideração o alto número de pessoas internadas e aguardando atendimento, abrangendo, em sua maioria, sintomas respiratórios, principalmente no que se refere às crianças, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) viu a necessidade de contratar mais leitos de enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para atender à demanda.

Nesse cenário, a Santa Casa ofereceu para a Sesau 10 leitos de enfermaria com capacidade de intubação, se necessário. Entretanto, na segunda-feira (10), o secretário municipal de saúde Dr. Sandro Benites, informou que o hospital confirmaria, na terça-feira (11), o número de leitos e quando eles começariam a funcionar, mas ontem à tarde, a Sesau informou que ainda aguardava resposta da Santa Casa. Conforme a secretaria, cada leito custa entre 600 e 800 reais a diária, em uma UTI.

De acordo com o secretário, serão contratados outros 30 leitos de internação hospitalar em clínico pediátrico, com dispensa de licitação. O Comitê de Operações Especiais em Saúde esclareceu que mesmo a Santa Casa e o El Kadri manifestem interesse em ajudar com a oferta de novos leitos, a prefeitura não possui condições de fechar o contrato com o hospital El Kadri.

Cabe ressaltar que, de acordo com dados da Sesau, de janeiro até a primeira semana de abril, foram registradas quatro mortes por VSR (vírus sincicial respiratório), sendo três óbitos de crianças menores de um ano de idade e de um adulto acima dos 30 anos. Além disso, até a última segunda-feira (10), haviam 24 crianças internadas com auxílio de ventilação mecânica, sendo 8 no Hospital Regional, 6 no Hospital Universitário e 10 a Santa Casa. Os dados da Sesau ainda mostraram que, nesse mesmo período, 20 crianças aguardavam transferência das unidades de saúde para os hospitais.

Dentre as ações que já estão ocorrendo, a Sesau informou que intensificou o atendimento pediátrico em 15 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Além disso, algumas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) também contam com pediatras plantonistas. A população deve ligar no 192 (Samu), para verificar quais unidades realizam consulta pediátrica emergencial.

“Somente nos dois primeiros dias de funcionamento destas unidades, mais de 5 mil pacientes foram atendidos, sendo 1,3 mil crianças. A medida tende a reduzir a sobrecarga das UPAs e CRSs, considerando que mais de 60% da demanda destas unidades é de pacientes classificados como azul e verde, ou seja, de menor gravidade. Neste momento, não há nenhum paciente intubado nas unidades de urgência da Capital”, informaram, em nota, ao jornal O Estado.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

