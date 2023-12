SES oferece exames oftalmológicos para crianças e adolescentes da rede pública de educação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência da Saúde do Adolescente, realiza nesta sexta-feira (15) a oferta de exames oftalmológicos para alunos de quatro escolas. Para essa segunda fase, 25 crianças e adolescentes da rede pública de educação serão atendidos durante a ação que acontece das 13 horas às 16 horas, no Hospital São Julião, em Campo Grande.

Conforme a técnica da SES, Claudineia Firmino, 25 crianças e adolescentes já foram atendidos na ação que aconteceu no dia 1º de dezembro, encaminhados após detectada alguma dificuldade visual.

“A oferta de exames oftalmológicos é de grande importância haja vista que está entre uma das ações que necessita muita atenção. Tivemos uma excelente adesão tanto por parte da escola que indicou os alunos com necessidade de atendimento quanto dos pais que compareceram no dia e hora marcados para o acompanhamento das crianças na consulta”.

Fruto de uma parceria entre a SES, Hospital São Julião e Sesau Campo Grande, a ação é voltada não apenas a crianças e adolescentes de escolas pactuadas com o PSE (Programa Saúde na Escola). Duas das escolas participantes são pactuadas pelo PSE, sendo a Escola Municipal Nazira Anache e a Escola Municipal de Educação Infantil Michel Scaff.

“A expectativa é de que durante o próximo ano consigamos estender essa parceria para atender mais crianças, não somente da região como também de outros bairros de Campo Grande, pois a demanda pela especialidade de oftalmologia é grande entre os escolares”, diz Claudineia.

Os exames são realizados pela oftalmologista do Hospital São Julião, Dra. Suzane Eberthart Ribeiro da Silva, que conta com o apoio do enfermeiro da Sesau, Higor Lopes Bernal.

Serviço

O Hospital São Julião está localizado a rua Lino Villacha, 1.250, Nova Lima, em Campo Grande.