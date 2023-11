Servidores estaduais aposentados protestam contra o desconto de 14%

Com baixas e adesivos, servidores públicos estaduais aposentados protestam contra o desconto de 14% que vem sendo cobrado pelo sistema previdenciário estadual, na rotatória da entrada do Parque dos Poderes, na avenida Mato Grosso, na manhã de ontem (23). Os protestantes expressam insatisfação com a Ageprev (Agência de Previdência do Mato Grosso do Sul), em postergar a disponibilização de informações sobre o assunto.

O aposentado Dionísio Gomes, analista judiciário do Poder Judiciário, serviu por 29 anos na área, é um dos organizadores do protesto. O desejo de Dionísio é de agilidade por parte do órgão público. Ele conta que não quer ver os colegas morrendo antes da promessa ser cumprida.

“Não adianta o governador (Eduardo Riedel, do PSDB) retirar esses 14% no final do mandato, porque muitos servidores já estarão mortos. Amigos que não estão podendo estar aqui nesses movimentos, pois são pessoas com doenças graves, incuráveis e que estão passando por necessidades. Queremos que o governador se sensibilize, encaminhe esse projeto ainda esse ano. Precisamos que o governador faça isso”, reforça Dionísio.

O aposentado bioquímico e farmacêutico, Ari Ferreira, também estava no evento atrás dos seus direitos e comparou o valor como perder um plantão, que é onde os servidores da saúde mais recebem.

“Então, quando a gente aposenta o salário diminui e depois ainda vem esse desconto de 14%. É o nosso investimento. Imagina um aposentado que já não tem outra atividade? Faz uma falta muito grande para o aposentado e o que queremos é um desconto integral desses 14%, igual era antigamente”, defende o aposentado.

Em setembro, a Secretaria Estadual da Casa Civil informou que a cobrança previdenciária dos inativos foi cláusula condicionada na ocasião da reforma da Previdência do governo federal. Após 2021, alguns Estados, como São Paulo, Santa Catarina, Alagoas, Goiás e Sergipe, vêm alterando o valor do teto da cobrança ou percentual, porém deve-se fazer um estudo sobre o impacto, para não prejudicar novos benefícios.

Os servidores aposentados esperam ser recebidos pelo governador na próxima semana.

Por – Kamila Alcântara e Inez Nazira.

