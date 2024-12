Serviços digitais do Detran-MS estarão disponíveis 24 horas durante os recessos de Natal e Ano Novo

As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) terão funcionamento reduzido nas próximas duas semanas, com dias específicos de atendimento.

Na semana do Natal, as unidades estarão abertas nos dias 23 (segunda-feira), 26 (quinta-feira) e 27 (sexta-feira). Já na semana do Ano Novo, o atendimento será nos dias 30 (segunda-feira), 2 (quinta-feira) e 3 (sexta-feira).

Considerando o aumento da demanda por serviços presenciais do Detran no final do ano, que tende a preencher todos os agendamentos, o órgão reforça a utilização de suas plataformas digitais, já que as equipes estarão reduzidas e o atendimento ocorrerá apenas em três dias nas próximas duas semanas.

O Portal de Serviços Meu Detran está disponível 24 horas por dia e oferece cerca de 95% dos serviços realizados presencialmente nas agências, como a emissão de guias de licenciamento e multas, consulta de pontuação, comunicação de venda, solicitação de primeiro emplacamento, entre outros.

Importante também é a informação sobre a compensação de guias pagas nas vésperas de feriado, devido ao expediente bancário. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que o último dia útil do ano para atendimentos bancários será em 30/12 (segunda-feira). As guias pagas nesse dia serão compensadas apenas em 2 de janeiro de 2025 (quinta-feira).

Confira os horários de funcionamento das agências do Detran-MS nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, e 2 e 3 de janeiro. Os serviços digitais estão disponíveis no Portal de Serviços Meu Detran.

Com GOV MS