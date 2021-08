Serviço de SMS da Defesa Civil alerta contra incêndios

O serviço gratuito de envio de SMS para a população da Defesa Civil estadual integra a campanha contra incêndios no Estado. As ações fazem parte do #pantanal100cinzas e visa aumentar a conscientização de turistas, pescadores, agricultores, assentados, ribeirinhos e sociedade urbana contra queimadas.

A ação ocorre porque uma das principais características do inverno é o tempo seco que, além de afetar a saúde da população, favorece as queimadas e incêndios florestais. Conforme o Governo do Estado, a umidade relativa do ar chegou a 11% na última semana em municípios como Corumbá e Coxim. Na Capital, o menor índice foi de 14%.

“Nós estamos num período de elevadas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, então isso aumenta o risco de incêndios florestais. E uma das formas que a Defesa Civil envia orientações preventivas para a população é através do SMS. Essa semana nós fizemos pelo menos três disparos orientando sobre os cuidados relacionados à baixa umidade do ar, para se hidratar, para evitar atividades físicas, se tiver umidificador em casa utilizar, pois é importante cuidar da saúde”, destacou o coordenador da Defesa Civil estadual, Coronel Fábio Catarineli.

Serviço

O serviço de SMS alertando sobre desastres naturais da Defesa Civil é gratuito. As mensagens trazem ainda orientações diversas para a população. Os interessados em aderir o sistema devem enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da residência.

A partir do cadastramento, o telefone e o endereço são automaticamente incluídos na lista de envio dos alertas sempre que houver risco de desastres naturais na região indicada. O Governo do Estado ressalta que a ferramenta não se trata de previsão do tempo, mas de alertas que serão enviados quando houver uma situação que exija atenção especial ou medidas preventivas. (Com assessoria)

