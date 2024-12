Senatran prorroga prazo para exame prático de candidatos à primeira habilitação até março de 2025

A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) anunciou a prorrogação, por mais 90 dias, do prazo para realização do exame prático de candidatos à primeira habilitação que concluírem a carga horária de 20 horas de aulas práticas até 31 de dezembro de 2024. A nova data limite para a conclusão dos processos será 31 de março de 2025, beneficiando todos os processos em fase de exame prático no Brasil, incluindo aqueles que já haviam sido prorrogados devido à pandemia.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 14,8 mil processos de habilitação serão beneficiados, sendo 7,8 mil na categoria de motos e 6,9 mil na categoria de carros. A prorrogação se aplica a processos iniciados entre 2019 e 2023, conforme comunicado da Dirhab (Diretoria de Habilitação). A Gerente de Exames de Habilitação do Detran-MS, Lina Zeinab, esclareceu que, devido ao tempo decorrido, muitos candidatos precisarão realizar novos exames médicos e psicológicos, uma vez que a validade desses exames é de um ano para emissão da CNH.

O Detran-MS orienta os candidatos a se organizarem com os CFCs (Centros de Formação de Condutores) para agendar o exame prático com antecedência, evitando deixar para última hora. No período de janeiro a novembro de 2024, o Detran-MS já realizou 115.525 exames práticos em todo o estado.

Com Informações do Gov MS