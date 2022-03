Seminário “Governança e Políticas Públicas sobre Arborização Urbana” acontece amanhã

O seminário ” Governança e Políticas Públicas sobre Arborização Urbana” será realizado nesta terça-feira (22), das 7h30 às 13h. O evento acontece de forma híbrida presencialmente no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e também vai estar com transmissão on-line pela página Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) no Facebook e pelo canal da Imasul no youtube.

O seminário é uma realização da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio da Coordenadoria de Meio Ambiente e Recursos Naturais auxiliando os representantes dos órgãos ambientais dos municípios sul-mato-grossenses na elaboração dos planos municipais de arborização.

Os participantes do evento serão o secretário Jaime Verruck, os palestrantes Dr. Daniel Tonelli Caiche, de Ribeirão Preto; a bióloga Gissele Giraldelli, da Semadur; o presidente do grupo Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro e a coordenadora de Meio Ambiente e Recursos Naturais, engenheira sanitarista e ambiental Andreliz Silva Souza.

As inscrições são gratuitas e ainda da tempo de se inscrever no site.

Programação do evento:

7h30 – Secretário Jaime Verruck

8h – Diretor Presidente da Energisa Marcelo Vinhaes Monteiro

8h40 – Andreliz Silva Souza

9h20 – coffee-break

9h40 – Daniel Tonelli Caiche

10h20 – Gisseli Giraldelli

11h – Superintendente Pedro Mendes Neto

11h20 – Mesa Redonda

12h – Coffee-break e Encerramento

Com informações do Governo do Estado.