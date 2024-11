Semana Lixo Zero da UFMS é promovida em dez municípios de Mato Grosso do Sul

Entre os dias 4 e 14 de novembro, a UFMS promove a Semana do Lixo Zero em todos os câmpus. A ação tem como objetivo promover a conscientização sobre a gestão de resíduos, incentivar práticas sustentáveis e engajar a comunidade na redução do desperdício. Serão promovidas diversas atividades, como a coleta de lixo eletrônico, criação de hortas, coleta de tampinhas, plantio de árvores, palestras e exibição de filmes e documentários temáticos sobre sustentabilidade.

Cada câmpus definirá quais tipos de resíduos serão recolhidos entre recicláveis (papel, papelão, vidro, alumínio, plástico), óleo de cozinha usado, pilhas, lâmpadas, baterias, medicamentos vencidos e eletrônicos (como pen-drives, monitores, teclados, celulares, entre outros), e organizará os pontos de entrega voluntária para facilitar o descarte responsável desses materiais e contribuir para o manejo adequado dos resíduos.

O diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, destaca a importância de ações como a Semana do Lixo Zero UFMS para a formação de uma comunidade consciente e responsável. “As universidades têm o papel de formar cidadãos e profissionais com valores éticos e sustentáveis. Essas iniciativas demonstram, na prática, como cada pessoa pode contribuir para a preservação do meio ambiente, reforçando o papel da sociedade na construção de um futuro sustentável”, pontua. “Este é um momento de unir forças para construir uma UFMS mais sustentável e responsável”, complementa.

A iniciativa teve início em 2019, na Cidade Universitária. Com a criação da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável em 2021, a Semana do Lixo Zero UFMS foi ampliada para todos os câmpus da Universidade e acompanha o calendário do Instituto Lixo Zero Brasil, com atividades realizadas anualmente na última semana de outubro ou na primeira semana de novembro.

