Semana inicia com novas interdições no centro da Capital

Com avanço do Reviva Centro, novos pontos da região central de Campo Grande serão interditados a partir de hoje (2). A semana começa com a interdição da rua Dom Aquino, entre as ruas 25 de Dezembro e 13 de Junho, o local ficará totalmente fechado para obras de recapeamento. A previsão é que o trecho seja liberado até o fim do dia.

Na rua Rui Barbosa, diversos pontos seguem interditados para obras de recapeamento, por isso pedestres e condutores devem ter atenção redobrada. Para evitar transtornos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), recomenda que os motoristas optem por rotas alternativas.

A 2ª etapa do Reviva Campo Grande tem previsão de entrega para agosto deste ano. Ao todo, serão mais de 21 km de vias requalificadas, com padronização de calçadas, instalação de mobiliário e plantio de árvores e plantas no quadrilátero composto pelas avenidas Fernando Corrêa da Costa e Mato Grosso, e a Av. Calógeras e Rua José Antônio. As ruas Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco serão revitalizadas até a Rua Joaquim Nabuco, no antigo Terminal Rodoviário.