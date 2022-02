Semana inicia com diversas interdições na região central de Campo Grande

Integrando a segunda etapa de obras do Programa Reviva Campo Grande, a semana inicia com diversas interdições na região central da Capital.

A Rua Barão do Rio Branco será totalmente fechada a partir desta terça-feira (15), no trecho que compreende a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio. O local passará por obras de recapeamento e a previsão é que o trecho seja liberado no dia seguinte.

Também na terça-feira, a Rua José Antônio, entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco, será totalmente fechada para obras de drenagem, com previsão de liberação para o mesmo dia. Na Rua Rui Barbosa, entre as ruas Dom Aquino e Marechal Rondon a realocação de postes irá ocasionar o fechamento parcial da via. Conforme a prefeitura da Capital, a previsão é que o serviço seja finalizado ainda na terça-feira.

A partir de amanhã, a Rua Trindade, entre as ruas Aristóteles e Tomás Edson, ficará totalmente fechada, para início de remendo superficial, a previsão é que as obras durem dois dias. No cruzamento da Trindade com a Zeferino Vicente serão realizadas obras de remendos profundos e o local será totalmente fechado.

Outro trecho que será interditado a partir de terça-feira é a Rua Trindade, entre a Avenida Fábio Zahran e a Rua Aristóteles, o local será previamente fechado para obras de remendos superficiais, com previsão de liberação para a próxima quinta-feira (17).

Para evitar transtorno a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda que os condutores atentem-se às interdições e optem por rotas alternativas.

