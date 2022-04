Semana encerra com 312 novos casos e dois óbitos por COVID-19 em MS

O mês de abril inicia com 312 novos casos e dois óbitos por COVID-19 contabilizados nas últimas 24 horas em Mato Grosso do Sul. Desde o início da pandemia, o Estado registrou 524.596 casos da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado e Saúde) divulgado hoje (1).

Os novos casos foram registrados em diferentes municípios de MS, entre eles, Campo Grande (128), Corumbá (85), Paranaíba (32), Sonora (27) e Rio Verde de Mato Grosso (15). A média móvel de casos segue em queda e está em 232, enquanto a média móvel de mortes é de 3,6.

Os dois óbitos ocorreram nos dias 28 e 30 de março, e as vítimas residiam em Amambai e Campo Grande, conforme o boletim, as duas vítimas possuíam comorbidades.

Em relação aos casos ativos no Estado, 2.405 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras 41 estão hospitalizadas. Desse total, 13 ocupam leitos clínicos, sendo 8 em leito público e 5 no privado. Outros 28 sul-mato-grossenses seguem internados em leitos de UTI, sendo 27 público e 1 privado.

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 74% em Campo Grande, 54% em Dourados, 53% em Corumbá e 26% em Três Lagoas.

Com informações da SES.