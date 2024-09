Semana começa com 2,3 mil vagas de emprego para 193 funções na Capital

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.322 vagas de emprego nesta segunda-feira (30), em 193 profissões, ofertadas por 290 empresas de Campo Grande.

São ofertadas oportunidades para açougueiro (3 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (33 vagas), ajudante de reflorestamento (20 vagas), almoxarife (9 vagas), atendente de padaria (86 vagas), auxiliar de cozinha (24 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (209 vagas), consultor de vendas (40 vagas), costureira (15 vagas), eletricista de manutenção industrial (10 vagas), estoquista (10 vagas), fiscal de loja (20 vagas), fiscal de loja (13 vagas), magarefe (50 vagas), motorista de caminhão (26 vagas), serralheiro (3 vagas), sushiman (1 vaga), entre outros.

Da lista de 1.696 oportunidades de emprego para treinamento, destaque nas buscas por agente de viagem (1 vaga), animador de eventos (1 vaga), auxiliar de lavanderia (11 vagas), auxiliar de linha de produção (49 vagas), corretor de imóveis (10 vagas), farmacêutico (6 vagas), frentista (8 vagas), servente de obras (26 vagas), ou de vendedor porta a porta (24 vagas), por exemplo.

A fundação oferta vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), para 10 diferentes oportunidades: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1 vaga), atendente de farmácia (3 vagas), auxiliar administrativo (2 vagas), auxiliar de lavanderia (1 vaga), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de logística (1 vaga), copeiro (1 vaga), operador de telemarketing ativo e receptivo (2 vagas), telefonista (1 vaga).

A Funsat orienta os candidatos a atualizarem as suas informações de cadastro, para ampliar as chances de ser chamado nas entrevistas com os recrutadores de empresas. O órgão fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com o funcionamento da Agência de Empregos no Térreo, entre as 7h e as 17h. Mais informações pela central no (67) 4042-0585/Ramal 5800.

