Semáforos começam a ser instalados no cruzamento das ruas Pedro Celestino com Dolor Ferreira de Andrade no bairro São Francisco

Começou hoje(19) a instalação de semáforos nas ruas Pedro Celestino com a Dolor Ferreira de Andrade. A intenção é evitar riscos de acidentes e garantir maior fluidez no trânsito dessa localidade.

dos postes que serão base para os porta-focos naquele ponto do Bairro São Francisco.

Segundo a Agetran(Agência Municipal de Transporte e Trânsito) a minirrotatória que havia no cruzamento servia como um dispositivo de segurança utilizado em cruzamento não muito movimentados. Com o aumento do fluxo de veículos nesse ponto, a medida para instalação de semáforos se fez necessária.

Por enquanto, foram colocadas placas de pare no local até a ativação dos semáforos. No momento foram instalados os postes que serão base para os porta-focos. O cruzamento receberá oito grupos focais, previstos para entrarem em operação no início da próxima semana.

Também é deixado o alerta aos motoristas pela Agetran para redobrar a atenção, manter a velocidade moderada, além de priorizar a passagem de pedestres e outros veículos com direito de passagem.

