Sem documentação alfandegária, caminhão voltará para a Capital

Depois de passar o fim de semana no pátio da alfândega em Ponta Porã, o caminhão frigorífico que deveria fazer parte da Expedição da Rila (Rota de Integração Latino-Americana), e que seria o primeiro em estrear o percurso com uma carga de carnes, vai voltar para Campo Grande, após problemas na documentação. Mesmo assim, o plano será retomado quando as condições da estrada da Rila melhorarem e o clima estiver mais favorável.

A informação foi confirmada pelo Setlog-MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul), que indicou que agora é preciso a documentação de volta ser liberada pela Receita Federal. De acordo com o sindicato, a carga com 12 toneladas de carne desossada e congelada da JBS está bem armazenada e voltará junto com o caminhão para o frigorífico.

Cabe destacar que a carga não foi comprometida, uma vez que o caminhão consegue conservar por até dez dias a mercadoria a uma temperatura a menos de 10 graus. A carga está em condições de ser consumida e ainda será exportada.

Expedição

Com o trecho total de 3.320 quilômetros e 100 participantes, a 3ª Expedição da Rota Bioceânica, também conhecida por Rila (Rota de Integração Latino-Americana), saiu de Campo Grande com o objetivo de conhecer a rota de integração por onde deve passar os produtos exportados. Em quatro dias de viagem, alguns desafios já estão sendo registrados, como a retenção da primeira carga de carne pela falta de documentação e os veículos que atolaram em uma estrada sem pavimentação.

Por Thays Schneider.

