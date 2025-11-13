Cursos de Oratória e Aperfeiçoamento em Cílios Fio a Fio estão com inscrições abertas na Capital

Cadastros deverão ser feitos por um link disponível na internet

Estão abertas as inscrições abertas para dois cursos gratuitos, um é o Workshop de Oratória e o outro, um Workshop de Aperfeiçoamento em Cílios Fio a Fio, que serão realizados na próxima semana, em Campo Grande.

Realizado pela Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude), os cursos como objetivo oferecer novas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional para os jovens da Capital.

O Workshop de Oratória acontece entre os dias 17 a 19 de novembro, das 7h30 às 11h, e é voltado para quem deseja aprimorar a comunicação, melhorar a expressão em público e desenvolver segurança ao falar.

Já o Workshop de Aperfeiçoamento em Cílios Fio a Fio será realizado nos dias 18 e 19 de novembro, também das 7h30 às 11h. A formação é ideal para quem já atua ou deseja ingressar na área da beleza, buscando aperfeiçoar técnicas e ampliar as possibilidades de atuação no mercado.

Os Cursos serão realizados na sede da sejuv localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech – 3º andar. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por este link.

Serviço:



Workshop de oratória

Data: 17 a 19/10

Horário: 07h30 às 11h30

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, 3° Andar Marrakech

