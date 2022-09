Sejusp doa veículos para ajudar na prevenção à violência indígena

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), doou dois veículos para serem utilizados nas aldeias de Porto Lindo e Panabi, com o objetivo de auxiliar na prevenção à violência nesses locais. Um outro carro também foi entregue para a Defesa Civil do município de Douradina. A entrega ocorreu para atender aos Conselhos Comunitários de Segurança das Aldeias Indígenas de Japorã e Douradina.

A doação dos veículos do modelo Palio Wekeend, foi feita por meio do intermédio da Coordenadoria Estadual de Segurança Comunitária, contando com uma parceria entre as prefeituras e a Sejusp.

De acordo com o coronel Carlos de Santana Carneiro, coordenador da Polícia Comunitária, é responsabilidade dos conselhos de segurança estabelecer estratégias, planejar e desenvolver ações para a prevenção à violência, além de estreitar os laços entre as lideranças locais.

“Formado por técnicos e profissionais da área de Segurança Pública, lideranças indígenas e comunidade residente, o conselho ajuda a comunidade na preservação da vida, liberdade e patrimônio de cada cidadão. Com esses veículos é possível atender a diversas ações que atendam à comunidade, como rondas, palestras, entre outras demandas”, explicou o coronel.

Atualmente, dos 62 conselhos comunitários existentes em Mato Grosso do Sul, seis são indígenas e estão distribuídos nas cidades de Campo Grande (1), Douradina (1), Japorã (1), Dourados (2) e Caarapó.

