Segunda semana de julho será marcada por geada, ventos fortes e Capital pode registar 4ºC

Mato Grosso do Sul se prepara para uma nova onde de frio já no próximo fim de semana. Com mínima esperada de 9°C. A região sul do Estado terá destaque nesse cenário, com uma nova frente fria que será passageira, com um rápido retorno gradual das altas temperaturas, esperando-se máximas acima dos 30°C, já na terça-feira (9).

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a temperatura deve começar a mudar de fato a partir do dia 10 de julho com dias mais quentes e noites marcadas por muito frio. As cidades de Dourados e Ponta Porã são as que mais devem sofrer com a onda de frio. Além disso, é esperada chuva para esses municípios de cinco milímetros.

Só na sexta-feira (12), que o sol vai aparecer em Campo Grande, mas no sábado (13) existe um grande risco de chuva com ventos de 60 quilômetros por hora e risco de geada durante a madrugada. A Capital pode registar temperaturas de 4ºC, Amambai e Ponta Porã de 2ºC.

Ainda de acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o fim de semana será marcado pela queda das temperaturas. Isso vai ocorrer por causa da aproximação de uma frente fria que avança sobre o Brasil.

Mesmo com a temperatura baixa, o inverno segue seco, de acordo com os prognósticos do (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Os índices de umidade relativa do ar deverão permanecer entre 15% e 40%.

Junho foi considerado o mês mais seco do ano até agora

Segundo o Boletim climatológico divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), aponta que o deficit pluviométrico está em 400 mm, valor 52% abaixo da climatologia em relação ao ano anterior.

De acordo com o instituto, não houve registro de precipitação acumulada nos últimos 30 dias. Com uma Normal Climatológica de referência entre 1981 e 2010 estabelecida em 47,4 mm para o mês, a ausência total de chuvas representa um desvio máximo desta variável.

