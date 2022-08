Secretarias Municipais recebem crédito suplementar de R$ 5,5 milhões da Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande divulgou uma lista com valores dos créditos suplementares, no valor total de R$ 5,5 milhões, para diversas secretarias municipais.

Entre elas, as pastas da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) com R$ 2.404.000,00 e da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com R$ 1.581.000,00 são as que tiveram os maiores valores destinados.

O crédito total é de R$ 5.542.000,00 e a lista dos valores e para quais secretarias foram destinados, está disponível na edição de hoje (2) do Diogrande e pode ser conferido a partir da página 1 clicando AQUI.

Os recursos, que são retirados de uma área e aplicada em outra, dentro do Poder Público foram destinados para as secretarias como Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), Seges (Secretaria Municipal de Gestão), FMIA (Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência) Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Semed (Secretaria Municipal de Educação) FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social).

No último dia 28 de julho a Prefeitura também destinou crédito suplementar de R$ 11,1 milhões a entidades das pastas na Capital e pode ser conferido a partir da página 4 clicando AQUI. Na época, uma das pastas, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recebeu R$ 2.594.000,000 e também a pasta da Sisep teve parte do crédito suplementar para ela.

