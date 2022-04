Secretaria da Juventude lança curso para manutenção de computadores

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), está com inscrições abertas para o curso de Manutenção de Computadores, com início no próximo dia 4, das 13h30 às 17h.

Serão 12 dias de aprendizagem em Hardware – parte física dos componentes eletrônicos de um computador. O curso será na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 Dezembro, 924 – 3° andar, Edifício Marrakech.

A pandemia causada pelo coronavírus trouxe uma nova realidade para o trabalhador brasileiro, o home office, quando as empresas e os trabalhadores tiveram que se adaptar com o novo modelo e, com isso, o uso de computadores, notebooks e laptops aumentaram, o que ninguém esperava, era um aquecimento no setor de TI (Tecnologia da Informação) e a falta de assistência técnica.

Segundo um levantamento realizado pela startup FindUp, especializada em TI, a manutenção dessas máquinas nas empresas brasileiras aumentou cerca de 142% no ano de 2021, em relação ao ano anterior.

“O objetivo desse curso é qualificar e levar para o mercado de trabalho, mão de obra especializada, é o que falta, vamos aplicar e ensinar”, destacou o professor do curso, Joel Martinez.